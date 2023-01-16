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НовостиПолитика16 января 2023 14:48

19-летнего участника спецоперации из Кировска посмертно наградили Орденом Мужества

Награду вручили маме Дениса Мельникова
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
После армии кировчанин принял решение продолжить службу по контракту. Фото: vk.com/yuri.kuzin

После армии кировчанин принял решение продолжить службу по контракту. Фото: vk.com/yuri.kuzin

В Кировске матери военнослужащего Дениса Мельникова, который погиб во время спецоперации, вручили награду сына. Он посмертно получил Орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Молодому человеку было 19 лет.

- Денис вырос и учился в Коашве. После армии принял решение продолжить службу по контракту. Вечная память герою! - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Напомним: губернатор Мурманской области сообщил о погибшем в зоне СВО северянине.

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