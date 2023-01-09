Андрей Чибис про погибшего на спецоперации северянина: «Человек, именем которого мы гордимся»

Похороны Александра Соколова состоятся 9 января. Фото: личный архив

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей личной странице в «ВКонтакте» о гибели еще одного северянина в зоне проведения спецоперации.

- Его имя - Александр Соколов. И он - наш герой. Тот человек, что встал на защиту Родины. Тот человек, именем которого мы гордимся. Светлая память, - написал Андрей Чибис.

На странице губернатора северяне, знавшие погибшего, выражают соболезнования его родным и близким.

- Всю свою жизнь был воином. ОМОН, Чечня..... Теперь покой и вечная память, - написала Юлия Макавеева.

- С 2003 по 2015 [годы] служил в мурманском ОМОН. Был добровольцем. Он уже на пенсии был, но пошел - Родина в опасности... Он был профи... Как же так.... Он всю Чечню прошел, - сообщили в паблике «ДПС ГИБДД России».

Похороны Александра Соколова состоятся 9 января.

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