В Мурманске построят дом на улице Бредова за 140 миллионов рублей

В Мурманске строительство дома на улице Бредова, 9 будет стоить 140 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске строительство дома на улице Бредова, 9 будет стоить 140 миллионов рублей. Это следует из тендера на сайте госзакупок.

Согласно протоколу заседании комиссии по закупкам, на земельном участке уже выполнен комплекс изыскательных работ по проектированию многоквартирного дома. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу.

Напомним: на улице Бредова уже готовят площадку для строительства нового дома. Он должен быть готов к 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru