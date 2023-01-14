На улице Бредова в Мурманске готовят площадку для строительства нового дома

Подрядчик готовит площадку, чтобы начать строительство. Фото: администрация Мурманск

В 2023 году в Мурманской области начнется строительство сразу нескольких жилых домов. Всего до 2024 года в регионе построят 12 МКД. Один из них построят на улице Бредова в Мурманске.

- Подрядчик готовит площадку для застройки, параллельно решаются вопросы с сетевыми организациями. По соседству несколько деревянных домов, которые будут впоследствии расселены. Будем рассматривать эту территорию для комплексной застройки и благоустройства со всей необходимой инфраструктурой, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Также многоквартирные дома построят на улицах Павлова, Бондарной, Полярные Зори, Кирпичной и Зеленой.

Напомним: в Мурманской области расширился список граждан, кто может получить полтора миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике»:

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