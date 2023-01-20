«Так я карту заблокировала несколько лет назад». Пенсионерка из Кировска раскусила мошенников

Мошенникам не удалось обмануть 85-летнюю жительницу Кировска.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мошенникам не удалось обмануть 85-летнюю жительницу Кировска. Злоумышленники позвонили северянке под видом сотрудников банка и попытался выманить 100 тысяч рублей по стандартной схеме, рассказав, что с ее счета якобы пытается снять деньги некий мужчина по доверенности.
— Чтобы предотвратить несанкционированное списание, пенсионерку попросили продиктовать реквизиты своей банковской карты. В ответ женщина сообщила, что свою банковскую карту она заблокировала еще несколько лет назад, также северянка сказала лжесотруднику о том, что поняла, что он является мошенником. Затем кировчанка прекратила разговор с аферистом и обратилась в полицию, - сообщили в УМВД по Мурманской области.
Напомним: 57-летнюю и 54-летнюю апатитчанок обманули мошенники. В общей сложности они перевели аферистам миллион рублей.
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