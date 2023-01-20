Как из космического песка. Участники «Школы журналистики» в Мурманске посетили уникальную выставку

Для начинающих журналистов провели экскурсию по выставке «Сделаны из Никеля». Фото: Дарья ЦЕБРИК Фото: Дарья ЦЕБРИК

Участники «Школы журналистики», которая проходит на базе «Комсомольской правды»-Мурманск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, провели очередное практическое занятие и посетили выставку «Сделаны из Никеля», которая до 29 января проходит в Центре современного искусства.

Экскурсию по выставке для начинающих журналистов провел заведующий сектором информации по культуре и искусству Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, куратор Центра современного искусства Валерий Сакович.

С работами участников «Школы журналистики» познакомил Валерий Сакович. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Сделаны из Никеля» - это эксперимент скульптора и художника, преподавателя Художественно-промышленной академии имени Штиглица Александра Хромых, который принял участие в летней арт-резиденции «Полярный день» и впечатлился горами шлака вблизи закрытого плавильного цеха в Никеле. Их он сравнил с черным космическим песком и попробовал создать из необычного материала различные работы.

- Эта выставка уникальна тем, что нигде ранее не создавали и не выставляли работы из медно-никелевого шлака. Также это эксперимент, потому что автор пробовал разные методы работы, какие-то экспонаты удались, какие-то не получились, и посетители могут увидеть это, - отметил Валерий Сакович. - Также посетители могут потрогать сам шлак и часть экспонатов.

Мурманск стал первым городом, куда привезли выставку, после она отправится в Никель.

Выставка - эксперимент Александра Хромых по работе со шлаком. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По итогам экскурсии участники «Школы журналистики» создадут материалы, которые будут размещены в спецразделе на сайте «КП»-Мурманск».

- Внимание СМИ к культурным событиям и умение грамотно и красиво писать о них - важный навык, которому мы хотим научить новое поколение, - отметила редактор «КП»-Мурманск» Мария Пашенкова.

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