Две жительницы Апатитов поверили мошенникам и перевели им миллион рублей

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фото: Антон ЗАБИРОВ

57-летнюю и 54-летнюю апатитчанок обманули мошенники. В общей сложности они перевели аферистам миллион рублей.

Первой женщине звонившие сообщали, что якобы неизвестные пытаются завладеть личной информацией о северянке через личный кабинет на сайте госуслуг. Также один из собеседников сказал, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит в 600 тысяч рублей, поэтому ей нужно самой взять кредит на ту же сумму.

Введенная в заблуждение апатитчанка взяла кредит и перевела деньги через мобильное приложение, которое ей сказали установить мошенники.

- Аналогичным способом обманули 54-летнюю женщину. Ради сохранения сбережений она перевела аферистам 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru