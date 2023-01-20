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НовостиОбщество20 января 2023 8:32

В Мурманской области не зафиксировали случаев заражения «Кракеном»

В регионе распространен штамм коронавируса «Омикрон»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Зимой 2022/2023 в Мурманской области распространен штамм новой коронавирусной инфекции «Омикрон».

Зимой 2022/2023 в Мурманской области распространен штамм новой коронавирусной инфекции «Омикрон».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой 2022/2023 в Мурманской области распространен штамм новой коронавирусной инфекции «Омикрон».

- На территории Мурманской области случаев COVID-19, вызванных штаммом «Кракен», не зарегистрировано, - сообщили «КП»-Мурманск» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Заполярье нет «Цербера».

Напомним: в Мурманской области продолжают фиксировать случаи заражения гриппом. Так, по данным на 19 января, всего с начала сезона такой диагноз поставили 672 жителям региона. Из этого числа 659 случаев - это «свиной» грипп.

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