В Мурманской области зарегистрировали 672 случая гриппа

Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области продолжают фиксировать случаи заражения гриппом. Так, по данным на 19 января, всего с начала сезона такой диагноз поставили 672 жителям региона. Из этого числа 659 случаев - это «свиной» грипп.

- 70,8% заболевших - дети, остальные - взрослые, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru