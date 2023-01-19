В Мурманской области зарегистрировали 672 случая гриппа

Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманской области продолжают фиксировать случаи заражения гриппом. Так, по данным на 19 января, всего с начала сезона такой диагноз поставили 672 жителям региона. Из этого числа 659 случаев - это «свиной» грипп.
- 70,8% заболевших - дети, остальные - взрослые, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.
Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших.
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