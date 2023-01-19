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НовостиОбщество19 января 2023 13:13

В Мурманской области зарегистрировали 672 случая гриппа

Почти 71% заболевших - дети
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших.

Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области продолжают фиксировать случаи заражения гриппом. Так, по данным на 19 января, всего с начала сезона такой диагноз поставили 672 жителям региона. Из этого числа 659 случаев - это «свиной» грипп.

- 70,8% заболевших - дети, остальные - взрослые, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Спустя две недели после новогодних праздников станет известно, способствовали ли они росту числа заболевших.

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