В Мурманской области не зафиксировали штамм коронавируса «Цербер»

Сейчас в Заполярье распространяется штамм «Омикрон». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. По данным оперштаба, за последнюю неделю Covid-19 заболели 234 человека.

- Заболеваний, вызванных штаммом «Цербер» на территории Мурманской области не регистрировалось, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора региона.

Сейчас в Заполярье распространяется штамм «Омикрон».

Напомним: в регионе выявили уже 11 случаев заболеваемости свиным гриппом.

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