В Мурманской области не зафиксировали штамм коронавируса «Цербер»

Сейчас в Заполярье распространяется штамм «Омикрон».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. По данным оперштаба, за последнюю неделю Covid-19 заболели 234 человека.
- Заболеваний, вызванных штаммом «Цербер» на территории Мурманской области не регистрировалось, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора региона.
Сейчас в Заполярье распространяется штамм «Омикрон».
Напомним: в регионе выявили уже 11 случаев заболеваемости свиным гриппом.
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