Крещенские купания в Спутнике отменили

Также искупаться на праздник Крещения нельзя будет в Североморске, Кировске и Гаджиево. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Купель для крещенских купаний на озере Каккуринъярви в поселке Спутник оборудована не будет. В МЧС по Мурманской области сообщили, что купания там отменяются из-за плохих гидрологических условий.

Также искупаться на праздник Крещения нельзя будет в Североморске, Кировске и Гаджиево.

Напомним: в Мурманске купания на Крещение Господне пройдут на Семеновском озере.

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