В Мурманске купания на Крещение Господне пройдут на Семеновском озере

Для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, в Мурманске оборудуют только одну купель.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, в Мурманске оборудуют только одну купель. Окунуться на праздник можно будет возле «Домика моржей» на Семеновском озере. Постановление об организации купели подписали в администрации города.
В Печенгском округе также утвердили места для купаний в Крещение Господне.
Напомним: на озерах Мурманской области замеряют толщину льда перед Крещением.
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