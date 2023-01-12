На озерах Мурманской области замеряют толщину льда перед Крещением

На водоемах Мурманской области еженедельно делают замеры льда, результаты которых стали особенно актуальны перед праздником. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Капризы заполярной погоды перед Крещением могут помешать традиционным купаниям. Морозы, которыми встретила северян первая рабочая неделя, могут смениться оттепелью.

На водоемах Мурманской области еженедельно делают замеры льда, результаты которых стали особенно актуальны перед праздником.

Как сообщили в МЧС региона, чтобы выдержать одного человека толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров, снегоход – 15 сантиметров, машину – 30 сантиметров, каток (как на Ивановом ручье в Мурманске) – 25-30 сантиметров.

- Лед прирастает по сантиметров за сутки при температуре ниже -10. Чем дольше стоят морозы, тем толще лед. В центре Семеновского озера он составляет обычно порядка 60 сантиметров, здесь нет впадающих рек, поэтому здесь каждый год проходят крещенские купания, - рассказывает старший государственный инспектор группы патрульной службы Центра ГИМС ГУ МЧС по Мурманской области Сергей Кочетков.

А вот на других водоемах ситуация непредсказуемая, в некоторых муниципалитетах, например, в Кандалакшском районе, из года в год отменяют крещенские купания. В прошлом году размыло лед на Ваенге в Североморске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru