У Семеновского озера в Мурманске построят новый «Домик моржей»

Как сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, к работам приступят в 2023 году. Фото: Артем Собинин / vk.com/club15371009

Несколько лет назад был представлен план преображения территории у Семеновского озера в Мурманске, тогда стало известно, что здесь построят второй «Домик моржей», сохранив тот, что существует сейчас.

Как сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, к работам приступят в 2023 году:

- Помимо пешеходных дорожек, автостоянки и проезда, на берегу построим новый домик моржей. Возле него появятся системы освещения и видеонаблюдения, деревянный настил, скамейки и урны. Проект реализуем в два этапа. Ранее северяне, занимающиеся моржеванием, выступили против планов снести домик, который был построен еще в советские годы.

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