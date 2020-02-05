2020-02-05T12:28:24+03:00
Общество

В Мурманске будет два домика "моржей"

Новый начут проектировать в ближайшее время
Ника СВЕТЛОВА
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Домики для "моржей" будут на двух берегах Семеновского озера. Фото: vk.com/citymurmanskruДомики для "моржей" будут на двух берегах Семеновского озера. Фото: vk.com/citymurmanskru
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В свое время любители зимнего плавания и закаливания в Мурманске очень переживали, что домик для "моржей" на берегу Семеновского озера снесут. Опасения появились после того, как в мэрии озвучили планы по строительству рядом с "Лапландией" спортивного центра.

Старый домик на самом деле хорошо сохранился и дорог северянам как память. В администрации города уверяли, что его сохранят. И слово держат. Ближайшие планы обсудили с представителями общественной организации "Морж" обсудили глава Мурманска Андрей Сысоев и сити-менеджер Евгений Никора.

– Мурманск имеет свои традиции в таком экстремальном виде состязаний как зимнее плавание. Оздоровительные занятия и закаливание пользуются большой популярностью у мурманчан, в том числе и благодаря тому, что в городе есть домик "моржей", – рассказал Андрей Сысоев. – Назрела необходимость в его модернизации. Это связано с тем, что на территории объекта отсутствуют системы наружного освещения и видеонаблюдения. Имеющийся проезд к домику сейчас затруднителен из-за непростого рельефа местности, автопарковка на территории отсутствует.

К проектированию нового домика приступят в ближайшее время. А старый обещали сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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