Мурманские «моржи» против строительства на Семеновском озере нового спорткомплекса

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-13T16:57:47+03:00

Домик для "моржей" отметил полувековой юбилей. Но все еще крепкий и добротный. Фото: vk.com/club15371009

Они предлагают мэрии сделать его у «Авангарда» или на других водоемах города

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Снесут или оставят на память? Ответа, какая судьба ждет домик «моржей», что на Семеновском озере в Мурманске, пока нет. Но спортсмены уже обеспокоены, ведь большая реконструкция зоны отдыха у водоема затронет и их.

Вопрос прорабатывается

Но обо всем по порядку. Домику уже 52 года. Несмотря на возраст, это добротное деревянное здание, порядок в котором поддерживается силами мурманчан. Просто, но уютно. Вот только в мэрии Мурманска посчитали, что можно лучше. Поэтому было решено создать на Семеновском озере новый спортивно-оздоровительный комплекс, чтобы подддерживать выросший у северян интерес к зимнему плаванию и дать место для профессионалов, которые хотят тренироваться. Точное место не определено, но, по предварительной информации, это будет где-то у «Лапландии».

- Сейчас прорабатывается вопрос строительства современного домика моржей на другом берегу озера, идет предпроектная подготовка, – рассказал на недавней инспекции реконструкции Семеновского озера глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Одну из главных ролей здесь играет место для парковки. У домика «моржей» с ней сейчас не очень.

Больше всего члены организации "Морж" боятся, что их домик демонтируют. Фото: vk.com/club15371009

Мы не против, мы опасаемся

Планы благоустройства вызвали серьезное опасение у любителей зимнего плавания. Они тревожатся, что их домик снесут, несмотря на его историю и важность.

- Мы не против нового здания, мы просим сохранить нам старое здание и место его нахождения, право его посещать в оздоровительных целях в удобное для нас время. Просто напрашивается вопрос о целесообразности двух домиков «моржей» на одном озере. Нынешнее здание расположено очень удобно, в шаговой доступности от остановки общественного транспорта и дороги. Его нахождение в водоохраной зоне законно, поскольку оно не капитальное и имеет из всех коммуникаций только электричество, - рассказал «КП» председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков.

12 сентября у домика прошло большое собрание. На него пришло 94 человека, из них 91 состоит в организации «Морж» (всего в ней порядка 200 участников). Активные мурманчане подписали письмо для администрации, в котором просят разъяснить ситуацию вокруг домика и нового комплекса.

- Нам нужны гарантии администрации, что закрытия старого домика не произойдет. Причину демонтажа можно найти всегда. Тогда мы уже навсегда можем потерять место, которым очень дорожим, - добавляет Александр Рожков. - К сожалению, никаких достоверных сведений про новое здание не имею. Только слухи.

Цена вопроса?

Разберем их вместе с руководителем организации «Морж». Слух первый касается того, что новое здание будет на противоположном берегу озера. На машине добраться будет просто, а вот что делать тем, кто ездит на общественном транспорте? Им как раз будет тяжелее.

Слух второй: рядом с новым зданием будет сделана незамерзающая прорубь 4 на 25 метров.

- Тут сразу появляется вопрос о безопасности лыжников и прочих физкультурников, постоянно курсирующих вокруг озера. Для поддержания полыньи используется оборудование, перемешивающее воду и размывающее лед. К сожалению, возможно появление промоин рядом с майной. Такое оборудование мы не ставили никогда у домика «моржей» именно из-за соображений безопасности, - обеспокоен Александр Рожков.

Для поддержания полыньи у нынешнего домика не используют оборудование. Из соображений безопасности. Фото: vk.com/club15371009

Кстати, нечто похожее есть в Финляндии, где многие жители любят моржевание. Для них создают незамерзающие проруби, которые поддерживаются специальным оборудованием, которое «бурлит» воду и не дает затягиваться льду. К проруби ведет едва ли не красная ковровая дорожка с деревянными перилами и лестницей. А в самом домике есть и отопление, и зона для отдыха и чаепития. Удовольствие, конечно, затратное. И у нас такое возможно. Но это основание для третьего слуха.

Если в новом комплексе будутт душ, охранник, медработник, электричество и специальное оборудование, то это автоматически переводит услуги в разряд платных. И может появиться особый график пользования, которому надо будет подчиняться. Тогда как сейчас домик открыт в любое время для членов общественной организации.

- Как председатель федерации зимнего плавания города Мурманска могу сообщить: с июня по сентябрь многие пловцы стараются тренироваться на других водоемах, - добавляет Александр Рожков. - Почему? На мой взгляд, в летнее время Семеновское озеро подходит только для оздоровительно плавания и купания. При плавании спортивными стилями длительное время с постоянными перегрузками неизбежно попадание воды на слизистые и небольшое ее проглатывание. И у некоторых присутствие в воде микроскопических сине-зеленых водорослей вызывает аллергическую реакцию. К тому же мы «растем» и озеро пловцам кажется совсем небольшим, на нем нет течений и волн. По этому возникает вопрос- а будет ли востребовано новое здание в течение всего года?

Мурманские «моржи» не просто волнуются. Они предлагают отцам города свои варианты, что можно сделать. В качестве примера предлагают перенять опыт карельских спортсменов - лучшей сборной команды по зимнему плаванию в стране. Они тренируются в закрытом бассейне, где температура воды и окружающего воздуха +5.

Создать его можно, например, у спорткомплекса «Авангард». Для чаши достаточнозоны 5 на 25 метров.

- После тренировки или перед ней можно будет воспользоваться услугами спортзала и теплого бассейна спорткомплекса. Стоимость посещения для зимних пловцов сделать примерно как за оздоровительное плавание. Это самый безопасный способ подготовки пловцов. На соревнованиях на больших дистанциях мы видим, с каким трудом выходят спортсмены из ледяной воды. Этот путь от проруби до помещения очень травмоопасен. Кроме того, Семеновское озеро не единственное в городе. Гораздо чище по состоянию воды, такую же доступность имеет озеро Среднее. Место между Домом престарелых и зданием МЧС вполне подходит для комплекса закаливания. Озера Глубокие в Первомайском районе тоже можно рассмотреть как потенциальные объекты пазмещения.

А уж домик «моржей» оставить для любителей. Старичок прожил полвека и может простоять еще столько же. Уже не просто деревянная постройка, а настоящая достопримечательность.