В ночь с 18 на 19 января в Мурманской области пройдут крещенские купания. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 18 на 19 января в Мурманской области пройдут крещенские купания. Как сообщили «КП»-Мурманск» в МЧС России по Мурманской области, всего в Заполярье в этом году будет создано 13 иорданей.

На Семеновском озере в Мурманске, на Имандре (Тик-Губа), Лумболке (Мончегорск), озере Глубокое (Кировск), озере Комсомольское (Оленегорск), Ковдозере (Ковдорский район), Куэтсъярви (Никель), Каккуринъярви (Спутник), реке Ваенга (Североморск, загородный парк), река Малая Лица (Заозерск), озеро Арно (Снежногорск), озеро Торфяное (Полярный), озеро за домом № 81 (Гаджиево).

Напомним: сотрудники МЧС еженедельно производят замеры льда.

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