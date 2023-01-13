Спортсмены из Оленегорска завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту. Фото: Правительство Мурманской области

Два спортсмена из Мурманской области - воспитанники оленегорской спортшколы «Олимп» Дмитрий Зыкин и Ксения Коржова - одержали победу на Кубке России и всероссийских соревнованиях среди юниоров по конькобежному спорту в Челябинске. Они стали обладателями трех золотых и одной серебряной медали.

Так, на Кубке России Дмитрий стал лучшим среди мужчин на двух дистанциях – 5000 метров и масстарт 16 кругов. Еще две медали завоевала на соревнованиях среди юниоров Ксения. Северянка выиграла 3000 метров и получила «серебро» на 1500 метров, сообщают в минспорта региона.

Напомним: спортсмен из Мурманска стал чемпионом России по конькобежному спорту.

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