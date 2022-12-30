Спортсмен из Мурманска стал чемпионом России по конькобежному спорту

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 25 регионов России и Республики Беларусь. Фото: vk.com/minsport51

Руслан Мурашов, конькобежец из Мурманска, завоевал награды на Чемпионате России по конькобежному спорту, который проходил в Кемерово.

Как сообщают в минспорта региона, спортсмен обошел сильнейших конькобежцев страны, взяв золото на 500 метров и бронзу на 1000 метров.

Еще одну медаль получил стипендиат губернатора Дмитрий Зыкин из Оленегорска. Он завоевал серебряную медаль на масс-старте 16 кругов.

Всего в соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 25 регионов России и Республики Беларусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске двое предприимчивых мужчин незаконно ставили алкоголикам капельницы. Также северяне продавали своим пациентам снотворное без рецепта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru