В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП на улице Радищева в Мурманске

На месте ДТП работает экипаж госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk.region

Днем 13 января в Мурманске на улице Радищева произошло серьезное ДТП. В ГИБДД региона сообщили подробности случившегося, опровергнув информацию о пострадавших.

- В 13.00 столкнулись два автомобиля - Volvo и Kia с последующим наездом на три припаркованных машины - Nissan, и два Hyundai. В аварии никто не пострадал, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП работает экипаж госавтоинспекции.

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