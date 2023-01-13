В Мурманске на улице Радищева произошла серьезная авария с пострадавшими

На улице Радишева столкнулись два автомобиля. Фото: vk.com/murmansk_dtp

13 января в Больничном городке Мурманска произошло серьезное ДТП. На улице Радишева столкнулись два автомобиля, на месте происшествия работает скорая помощь. Как пишут в группе «Регион 51», пострадали несколько человек.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

Напомним: в Мурманске Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом.

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