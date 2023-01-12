Жителей Мурманской области просят правильно утилизировать новогоднюю елку

Новогодние праздники подошли к концу, поэтому жителям Мурманской области напомнили о правильной утилизации новогодних елок.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Новогодние праздники подошли к концу, поэтому жителям Мурманской области напомнили о правильной утилизации новогодних елок.
- Так, прежде чем вынести дерево из дома, нужно снять с него украшения, так как они не подлежат переработке. Выброшенную ель нужно отнести на площадку для крупногабаритных отходов, - сообщает оперштаб региона.
Напомним: в Кировске пройдет традиционный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед».
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