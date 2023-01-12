В Кировске пройдет традиционный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед»

Праздник пройдет уже в 12-й раз. Фото: Олег ФИЛОНОК

23 января в Кировске развернется традиционный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед». Праздник пройдет уже в 12-й раз.

- В снежной части фестиваля примут участие 10 команд из разных уголков России, которые всего за неделю создадут парк тематических скульптур, - пишут в группе ЭТЦ «Снежная Деревня».

А 28 января в Апатитах гостей ждет шоу-конкурс «Бешеная пила». У участников будет всего 90 минут на создание ледяных шедевров.

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