В Кировске пройдет традиционный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед»

Праздник пройдет уже в 12-й раз.
Фото: Олег ФИЛОНОК
23 января в Кировске развернется традиционный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед». Праздник пройдет уже в 12-й раз.
- В снежной части фестиваля примут участие 10 команд из разных уголков России, которые всего за неделю создадут парк тематических скульптур, - пишут в группе ЭТЦ «Снежная Деревня».
А 28 января в Апатитах гостей ждет шоу-конкурс «Бешеная пила». У участников будет всего 90 минут на создание ледяных шедевров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru