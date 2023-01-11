В Кировске из-за смытой в унитаз тряпки произошел разлив сточных вод

Инцидент случился в районе домов 7а, 7б, 7в по проспекту Ленина. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Не так давно в Мончегорске жильцы додумались смыть в унитаз кошачий наполнитель, что обернулось коммунальной аварией. А в Кировске на днях причиной засора канализации стала большая тряпка, из-за чего произошел разлив сточных вод.

Инцидент случился в районе домов 7а, 7б, 7в по проспекту Ленина. Как сообщили в администрации города, специалисты «Водоканала» прочистили канализацию и восстановили ее нормальную работу.

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