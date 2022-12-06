В Мончегорске затопило подвал дома из-за смытого в унитаз наполнителя для кошачьих туалетов

Забитая наполнителем труба дала течь. Фото: vk.com/gzhimurmansk

В Мончегорске из-за привычки жильцов смывать в унитаз наполнитель для кошачьих туалетов затопило подвал дома. Коммунальную аварию ликвидировали на улице Комсомольской, 40а в первом подъезде.

- Забитая наполнителем труба дала течь, сточные воды стали затапливать подвал, а по подъезду распространился стойкий неприятный запах, вызывая недовольство жильцов, - отметили в мингосжилстройнадзоре Мурманской области.

Северян просят соблюдать правила и сохранять здравый смысл при пользовании канализацией.

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