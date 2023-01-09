Артем Долгов назначен министром по региональной безопасности и вице-губернатором Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В правительстве Мурманской области два новых вице-губернатора: ими стали министр здравоохранения Дмитрий Панычев, который теперь будет курировать сферу здравоохранения, и Артем Долгов. Он в августе 2022 года перешел в «Мурманскавтодор» из Управления по реализации антикоррупционной политики.

- Тема усиления безопасности на территории области является первоочередной, соответствует всем решениям президента страны. Уверен, что ваш многолетний опыт, в том числе тот, который вы приобрели, работая в правительстве, вам поможет в новом статусе. Главная задача – организация и контроль всех решений, которые мы принимаем в рамках оперштаба по экономической и социальной безопасности Мурманской области, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: вице-губернатор Владимир Евменьков с 2023 года будет заниматься взаимодействием с военнослужащими.

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