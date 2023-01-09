Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев стал вице-губернатором

В правительстве Мурманской области произошли кадровые перестановки. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В правительстве Мурманской области произошли кадровые перестановки. Так, министр здравоохранения Дмитрий Панычев теперь будет и вице-губернатором.

- Хочу обратить внимание, Дмитрий Вячеславович, что вы теперь полностью отвечаете за сферу здравоохранения. Мы специально провели коллегию минздрава не в начале, а в завершении года, на которой четко обозначили ключевые задачи на сегодняшний день. Это, конечно, сокращение дефицита медперсонала и повышение эффективности работы медучреждений. В регулярном режиме будете докладывать о динамике в каждом медучреждении. Важно, чтобы люди не ждали в очередях на запись к врачу, плановые исследования и операции, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ранее здравоохранение курировала Оксана Демченко, но с 2023 года ее назначили ответственной за внутреннюю политику.

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