В Кандалакшском заповеднике волк угодил в фотоловушку

Фото: Кандалакшский заповедник
В Кандалакшском природном заповеднике попал в фотоловушку волк. Зимой серые хищники заходят на заповедные острова по льду в поисках добычи.
Животное сняли на видео на острове Ряжков. Волк подозрительно поглядел на фотоловушку и отправился по своим делам.
Напомним: ученые рассказали, почему медведи становятся шатунами.
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