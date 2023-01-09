В Кандалакшском заповеднике волк угодил в фотоловушку

Фото: Кандалакшский заповедник

В Кандалакшском природном заповеднике попал в фотоловушку волк. Зимой серые хищники заходят на заповедные острова по льду в поисках добычи.

Животное сняли на видео на острове Ряжков. Волк подозрительно поглядел на фотоловушку и отправился по своим делам.

Напомним: ученые рассказали, почему медведи становятся шатунами.

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