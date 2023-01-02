«Дело вовсе не в паразите». Ученые рассказали, почему медведи становятся шатунами

Многие из нас слышали выражение «медведь-шатун», однако не все понимают, что это значит. Фото: Андрей АБРАМОВ

Многие из нас слышали выражение «медведь-шатун», однако не все понимают, что это значит.

- Это медведи, которые зимой не спят, бродят по лесу и иногда выходят к людям. Причина одна - внутри них заводится паразит, чтобы причиняем им боль, из-за этого животные и беспокойны, - рассказывают туристам в одной из «саамских деревень» в Мурманской области.

Мы решили проверить, насколько достоверна эта информация.

- Шатун - это медведь, который не спит зимой. Причины этому разные, например, он просто не нагулял жир перед спячкой, поэтому и не может залечь в берлогу. Никакие паразиты тут ни при чем, - сообщила «КП»-Мурманск» руководитель научного отдела Лапландского заповедника Мария Каримова.

Напомним: ученые заповедников Мурманской области развенчали миф о замуровывающих себя в берлоге медведях.

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