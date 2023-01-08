Сообщение об угрозе взрыва на парковке фитнес-клуба в Мурманске проверили спецслужбы

Специалисты проверили припаркованные автомобили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске проверили сообщение о минировании на парковке возле фитнес-клуба Nord Gym, что находится на улице Буркова. Информация об угрозе взрыва поступила на телефон одному из сотрудников организации.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск», тревога оказалась ложной. Специалисты проверили припаркованные автомобили, взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним: стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва.

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