Сообщение об угрозе взрыва на парковке фитнес-клуба в Мурманске проверили спецслужбы

Специалисты проверили припаркованные автомобили.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске проверили сообщение о минировании на парковке возле фитнес-клуба Nord Gym, что находится на улице Буркова. Информация об угрозе взрыва поступила на телефон одному из сотрудников организации.
Как сообщил источник «КП»-Мурманск», тревога оказалась ложной. Специалисты проверили припаркованные автомобили, взрывных устройств обнаружено не было.
Напомним: стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва.
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