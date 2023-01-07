Стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва

Специалисты обследуют самолет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Вечером 7 января пассажирский Boeing 737, который следовал по маршруту Мурманск-Москва, подал сигнал бедствия, пролетая над Вологодской областью. Сигнал был общей чрезвычайной ситуации.
К счастью, вскоре самолет успешно приземлился в Шереметьево, с пассажирами все в порядке. Как сообщает ФАН со ссылкой на осведомленный источник, экипажу воздушного судна поступило сообщение от анонимов о минировании лайнера, из-за чего и был подал сигнал тревоги.
Специалисты обследуют самолет на предмет взрывчатых веществ.
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