Стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва

Специалисты обследуют самолет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 7 января пассажирский Boeing 737, который следовал по маршруту Мурманск-Москва, подал сигнал бедствия, пролетая над Вологодской областью. Сигнал был общей чрезвычайной ситуации.

К счастью, вскоре самолет успешно приземлился в Шереметьево, с пассажирами все в порядке. Как сообщает ФАН со ссылкой на осведомленный источник, экипажу воздушного судна поступило сообщение от анонимов о минировании лайнера, из-за чего и был подал сигнал тревоги.

Специалисты обследуют самолет на предмет взрывчатых веществ.

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