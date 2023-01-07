Пассажирский самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью

Сейчас самолет идет на посадку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Самолет, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

- Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», - пишет издание.

Сейчас самолет идет на посадку. Подробности происшествия уточняются.

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