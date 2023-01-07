Пассажирский самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью

Сейчас самолет идет на посадку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Самолет, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
- Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», - пишет издание.
Сейчас самолет идет на посадку. Подробности происшествия уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru