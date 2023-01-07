Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Рождеством

В этом году праздничные богослужения прошли в 39 храмах региона. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей Заполярья с Рождеством Христовым.

- Пусть ни один из дней в новом году не обходится без счастливых и радостных моментов. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, - отметил в своем Telegram-канале Андрей Владимирович.

В этом году праздничные богослужения прошли в 39 храмах региона.

Напомним: у храма в Апатитах появились ледяные скульптуры ангелов.

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