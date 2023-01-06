«Вот это красотища!». У храма в Апатитах появились ледяные скульптуры ангелов

Северянам новые скульптуры пришлись по душе. Фото: vk.com/club128647777
Возле храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, что находится в Апатитах, аккурат к Рождеству установили ледяные скульптуры ангелов.
Над изваяниями трудился скульптор Валерий Липпонен, а лед для фигур предоставила «Снежная деревня».
Северянам новые скульптуры пришлись по душе.
- Вот это красотища! Обалдеть можно! - пишут в группе храма в соцсетях.
Напомним: в Мурманской области дайверы установили елку на дне Баренцева моря.
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