«Вот это красотища!». У храма в Апатитах появились ледяные скульптуры ангелов

Северянам новые скульптуры пришлись по душе. Фото: vk.com/club128647777

Возле храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, что находится в Апатитах, аккурат к Рождеству установили ледяные скульптуры ангелов.

Над изваяниями трудился скульптор Валерий Липпонен, а лед для фигур предоставила «Снежная деревня».

Северянам новые скульптуры пришлись по душе.

- Вот это красотища! Обалдеть можно! - пишут в группе храма в соцсетях.

Напомним: в Мурманской области дайверы установили елку на дне Баренцева моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru