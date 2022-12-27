«Две машины улетели с дороги, но нас было не остановить». В Мурманской области дайверы установили елку на дне Баренцева моря

После погружения елочку забрали с собой, чтобы не мусорить. Фото: vk.com/divingclubseahunter

Вокруг черные скалы, укрытые белым снегом, море цвета расплавленной стали. Никакого намека на зелень - на сопках вечнозеленым деревьям не прижиться, пейзаж такой, словно из старых «бесцветных» фильмов. И все же глаз цепляется за яркое пятно - искусственную елочку... на борту судна. Она - символ многолетней акции дайверов в Мурманской области, которые перед Новым годом устанавливают его на дне Баренцева моря и под водой водят хоровод.

- В этом году наша новогодняя елка была с приключениями: по дороге в Ура-Губу у нас улетели две машины с дороги, нырнули, так сказать, раньше времени. Вытаскиваем с помощью МЧС и наших доблестных военных, у которых военный КамАЗ. Огромное всем спасибо ребятам из МЧС, сработали оперативно. Нас это не остановило, мы народ упрямый, и праздник! Все живы и здоровы, техника не пострадала, - рассказали в клубе «Морской охотник».

Елочку с автономной гирляндой установили на морском дне, а после провели символичный хоровод. Фото: vk.com/divingclubseahunter

Елочку с автономной гирляндой установили на морском дне, а после провели символичный хоровод. Темноту воды разгоняют огоньки гирлянды и фонарики дайверов. После погружения елочку забрали с собой, чтобы не мусорить. А приятным завершением насыщенного эмоциями дня стал ужин со свежайшими морепродуктами.

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