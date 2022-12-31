Прокуратура проводит проверку после ДТП с тремя погибшими детьми под Полярными Зорями

В ДТП погибли трое несовершеннолетних. Фото: СКР по МО

Днем 30 декабря на 1201 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области случилась смертельная авария. Рядом с Полярными Зорями столкнулись легковой автомобиль и фура.

По предварительными данным, водитель Volkswagen Transporter пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел на полосу для встречного движения, где столкнулся со Scania. Погибли трое детей в возрасте от 2 до 11 лет, пострадали двое взрослых.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор Полярных Зорь Василий Загайкевич. Расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 5 ст. 264 УК РФ, находится под надзором прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: 26 декабря на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария.

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