Под Полярными Зорями произошла смертельная авария

Информация о ДТП на 1180 километре рядом с Полярными Зорями поступила в 13.50. Фото: vk.com/murman01

Днем 26 декабря на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария. Информация о ДТП на 1180 километре рядом с Полярными Зорями поступила в 13.50.

- Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Mercedes Actros и легкового Nissan Juke. Погиб один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Информация о ДТП уточняется.

Напомним: утром 25 декабря в Печенгском округе, на 1531 километре трассы Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Volvo и Renault Logan.

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