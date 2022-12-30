Занесло на опасном участке. Три ребенка погибли в ДТП с фурой под Полярными Зорями

По факту гибели троих детей в ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: СКР по МО

Днем 30 декабря на 1201 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария. Под Полярными Зорями столкнулись Volkswagen и фура Scania. Погибли три ребенка 2,4 и 11 лет (возраст уточняется), еще двое взрослых пострадали.

- Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход расследования находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Алексея Коротких, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

ДТП случилось рядом с Полярными Зорями, легковой автомобиль вынесло на полосу для встречного движения. Фото: vk.com/murmansk.region

По словам водителей, которые в этот день проезжали данный участок, на нем заносило многие машины. Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль вынесло на полосу для встречного движения.

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