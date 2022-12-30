В Мурманске за два года установили 19 проекционных пешеходных переходов

В Мурманске за 2021 и 2022 год оборудовали 19 проекционных «зебр» с подсветкой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске за 2021 и 2022 год оборудовали 19 проекционных «зебр» с подсветкой. Такие пешеходные переходы позволяют более безопасно переходить проезжую часть в темное время суток и в плохую погоду. Водителям стало проще заметить пешехода.

В администрации города сообщили, по каким адресам можно найти инновационные «зебры»: проспект Кольский, 44 и 102, пер. Хибинский возле МГТУ, ул. Полярные Зори, 30, ул. Кильдинская, 11, ул. Свердлова, 47 и 8к1, ул. Чумбарова-Лучинского, 15, ул. Гвардейская, 7 и 13, ул. Капитана Буркова, 25, пр. Ледокольный, 7, ул. Капитана Орликовой, 35, ул. Карла Маркса, 28, ул. Калинина, 15, ул. Инженерная, 2a, ул. Аскольдовцев, 19, ул. Александра Невского, 87, просп. Героев-североморцев, 57.

Напомним: за год вандалы повредили 128 остановок в Мурманске на 2,8 миллиона рублей. В основном страдали ветрозащитные стенки. Также в городе в 2022 году стали устанавливать первые теплые остановки, всего - 20 комплексов.

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