10 лет со дня трагедии. Кто такой японский Федор Конюхов, погибший в Мурманской области

В 2004 году Харухиса Ватанабэ стал самым молодым альпинистом, покорившим высочайшие вершины всех частей света. Фото: rk.karelia.ru

10 лет назад, 26 декабря 2012 года, в Мурманской области погиб известный путешественник и альпинист из Японии Харухиса Ватанабэ. Иностранца, который путешествовал на велосипеде по разным странам, прозвали японским Федором Конюховым.

В тот год мужчина планировал добраться из Китая в Мурманск, чтобы посмотреть на красоты Севера, и почти достиг своей цели, но судьба распорядилась иначе.

Возле Зеленоборского он попал в ДТП - в темноте полярной ночи японца сбил водитель легкового авто. Последний не стал скрываться с места аварии, а вызвал скорую, однако травмы путешественника оказались несовместимы с жизнью.

В 2004 году Харухиса Ватанабэ стал самым молодым альпинистом, покорившим высочайшие вершины всех частей света. Также он установил рекорд по скоростному спуску с горы Фудзиямы.

На месте гибели иностранца установлен памятный знак. Он состоит из двух объектов: стального символа горы Фудзи, на которую Ватанабэ часто поднимался, и гранитного обелиска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru