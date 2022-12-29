В Мурманске водитель грузовика без страховки и водительских прав попал в ДТП

На улице Береговой, 2 произошло ДТП. Фото: @murmansk_chp

В Мурманске на улице Береговой, 2 произошло ДТП. Грузовик столкнулся с легковой Mazda - повреждения у машин оказались не слишком серьезные, однако хлопот водителям будет достаточно.

- У водителя большегруза нет страховки, водительского удостоверения тоже нет, - сообщили в Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП».

Напомним: «голливудский» трюкач устроил ДТП на дороге в Мурманске. Видео с опасным маневром появилось в соцсетях.

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