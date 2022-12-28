«Голливудский» трюкач устроил ДТП на дороге в Мурманске

В соцсетях опубликовали видео опасного и зрелищного момента перед аварией. Фото: скриншот видео

В соцсетях опубликовали видео опасного и зрелищного момента перед аварией. Водитель авто, решив заделаться голливудским трюкачом, проехался на двух колесах и улетел в кювет, устроив ДТП из трех машин.

- Наконец-то становится ясно, кто и куда летел. ДТП произошло в начале ноября, но последствия все участники разгребают до сих пор. - пишут в Telegram-канале «Мурманск»

Напомним: в Мурманске водители устроили ночной дрифт. Гонку сняли на видео.

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