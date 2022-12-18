В Мурманске водители устроили ночной дрифт

Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске минувшей ночью автомобилисты решили развлечься, устроив дрифт. Водители крутили пируэты на Ленинградском шоссе, их «выступление» сняли на видео.

- В кадр все не влезли. Спасибо КАМАЗу, перекрывшему поперек дорогу, благодаря чему стало возможно проехать, - написали в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: в Мурманске водитель Volvo вписался в светофор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru