В Мурманске водители устроили ночной дрифт

Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске минувшей ночью автомобилисты решили развлечься, устроив дрифт. Водители крутили пируэты на Ленинградском шоссе, их «выступление» сняли на видео.
- В кадр все не влезли. Спасибо КАМАЗу, перекрывшему поперек дорогу, благодаря чему стало возможно проехать, - написали в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Напомним: в Мурманске водитель Volvo вписался в светофор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru