Для программы «Свой дом в Арктике» прорабатывают льготную ипотеку

Сейчас с одним из банков прорабатывается создание специального ипотечного продукта по адекватной ставке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатору Андрею Чибису задали вопрос о возможности льготной ипотеки по программе «Свой дом в Арктике». На строительство дома северяне могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей, однако важно участие в этой программе банков с льготными ипотечными продуктами.

Сейчас с одним из банков прорабатывается создание специального ипотечного продукта по адекватной ставке.

- В принципе мы готовы будем внести и бюджетное софинансирование для того, чтобы эту ставку котировать. Срок у банка стоит - это март 2023 года. Задачей льготной ставки и удобного банковского продукта мы безусловно занимаемся, - отметил глава региона.

Напомним: жители Мурманской области взяли ипотечных кредитов на 63,8 млрд рублей.

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