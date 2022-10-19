Жители Мурманской области взяли ипотечных кредитов на 63,8 млрд рублей

Северяне стали чаще брать ипотеку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманской области стали чаще брать ипотеку. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Центробанка. Ранее наблюдалось снижение спроса на такие кредиты, в том числе из-за повышения ключевой ставки.

За первые восемь месяцев 2022 года северяне взяли порядка 4,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 14,2 миллиарда рублей.

- На изменение спроса повлияла динамика ставок ипотечных программ – он постепенно рос вслед за их снижением. Средневзвешенная ставка по ипотеке в августе снизилась до 6,9%, что ниже значений на начало текущего года и августа 2021 года, – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Общая сумма ипотечных кредитов в Заполярье составляет 63,8 миллиарда рублей.

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