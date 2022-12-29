Волк загрыз трех собак в Кандалакшском районе

Охотоведы сейчас дежурят в Ковдозере, где замечены следы зверя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кандалакшском районе продолжает промышлять волк, держа в страхе местных жителей. В администрации Зареченска «КП»-Мурманск» сообщили, что хищник успел загрызть трех собак.

- Двух собак он утащил в Ковдозере и одну в Зареченске, - отметили в муниципалитете.

Охотоведы сейчас дежурят в Ковдозере, где замечены следы зверя.

Напомним: в начале декабря жители Ковдора сняли на видео выходящего к жилым домам волка.

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