Жители Ковдора сняли на видео выходящего к жилым домам волка

Животное, бродившее рядом с подъездами домов, ковдорчане сняли на видео. Фото: скриншот видео

Жителей Ковдора просят быть осторожнее - к жилым домам из леса выходит волк. Хищника прошлой ночью заметили на улице Комсомольской.

Животное, бродившее рядом с подъездами домов, ковдорчане сняли на видео.

- Отдел полиции проинформирован, сотрудники ведут патрулирование. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в администрации Ковдора.

Всех, кто заметил хищника, просят звонить по телефонам 112 или 50112.

Также пытаются поймать волка в Зареченске.

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