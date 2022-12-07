Жители Ковдора сняли на видео выходящего к жилым домам волка

Животное, бродившее рядом с подъездами домов, ковдорчане сняли на видео. Фото: скриншот видео
Жителей Ковдора просят быть осторожнее - к жилым домам из леса выходит волк. Хищника прошлой ночью заметили на улице Комсомольской.
Животное, бродившее рядом с подъездами домов, ковдорчане сняли на видео.
- Отдел полиции проинформирован, сотрудники ведут патрулирование. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в администрации Ковдора.
Всех, кто заметил хищника, просят звонить по телефонам 112 или 50112.
Также пытаются поймать волка в Зареченске.
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