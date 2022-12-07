Улицы Ковдора патрулирует полиция

Волка видели вблизи жилых домов в Ковдоре.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Ковдора предупреждают о волке, которого заметили вблизи жилых домов, в частности, на улице Комсомольской, 10.
- Отдел полиции проинформирован, сотрудники ведут патрулирование. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в администрации Ковдора.
Всех, кто заметил хищника, просят звонить по телефонам 112 или 50112.
Напомним: волка, который выходит к жилым домам, не могут поймать в Зареченске.
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