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НовостиДом. Семья7 декабря 2022 6:45

Улицы Ковдора патрулирует полиция

У жилых домов в Ковдоре заметили волка
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Волка видели вблизи жилых домов в Ковдоре.

Волка видели вблизи жилых домов в Ковдоре.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ковдора предупреждают о волке, которого заметили вблизи жилых домов, в частности, на улице Комсомольской, 10.

- Отдел полиции проинформирован, сотрудники ведут патрулирование. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в администрации Ковдора.

Всех, кто заметил хищника, просят звонить по телефонам 112 или 50112.

Напомним: волка, который выходит к жилым домам, не могут поймать в Зареченске.

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