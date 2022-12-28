Поезд Деда Мороза приедет в Мурманск 3 января

Новогодний поезд состоит из 19 вагонов.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
3 января в 11.21 на железнодорожный вокзал Мурманска прибывает поезд Деда Мороза. Детей, чьи родители успели купить билеты, порадуют праздничной программой с участием артистов и аниматоров.
Новогодний поезд состоит из 19 вагонов, включая салон-приемную, вагон-сцену, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавку. Во главе – празднично украшенный локомотив.
Поезд будет стоять в столице Заполярья до 17.00 того же дня, а затем отправится в Выборг.
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