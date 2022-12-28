В Мурманске планируют снести 40 деревянных домов

Всего в 2022 году уже снесли 34 здания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К 100-летию Мурманска должны были снести все деревянные дома, однако многие из них не просто стоят на месте, в этих аварийных и ветхих зданиях живут люди.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, работу по сносу таких домов активизируют.

- В Мурманске провели инвентаризацию деревянных домов, их сейчас порядка четырех десятков. Их можно было бы снести уже завтра, но объясню почему. Даже если дом отключен от всех коммуникаций, надо найти всех собственников, это серьезная правовая работа. Она не всегда проводилась, но сейчас точно знаю, что проводится, поэтому в следующем году планируем нарастить обьем работы, - рассказал Андрей Чибис.

Всего в 2022 году уже снесли 34 здания.

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